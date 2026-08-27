Çeşme'de Jet Ski Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Çeşme'de Jet Ski Kurtarma Operasyonu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen jet ski üzerindeki 2 kişi kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen jet skideki 2 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu jet skinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Denizdeki iki kişiyi bota alan ekipler, yarı batık vaziyetteki jet skiyi ise Çiftlikköy Balıkçı Barınağı'na götürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Jet Ski Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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