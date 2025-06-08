Çeşme'de Kavga: Burnu Kopan Genç ve Gözaltılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, kavgaya karışan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastanenin çalışanları arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A'nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.