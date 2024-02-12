İzmir Çeşme'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

İzmir Çeşme\'de kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle Alaçatı Mahallesi Çamlık Yolu üzerindeki bir çam ağacı devrildi. Rüzgarın etkisiyle evin bahçesine düşen ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Kuvvetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

12.02.2024 17:35
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Kuvvetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Alaçatı Mahallesi Çamlık Yolu üzerindeki çam ağacı, rüzgarın etkisiyle yakınındaki evin bahçesine devrildi.

Bahçede hasara neden olan ağaç, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA

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