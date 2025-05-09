Çeşme'de Olası Yangınlara Karşı Tatbikat Yapıldı

(İZMİR) – Çeşme Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle, olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Vekili Aydın Mutlu, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Vekili Şerife Güzel, Çeşme Belediye Başkan Yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz, Afet İşleri Müdürü Zerrin Güre ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yer aldı.

Tatbikat sonrası değerlendirmelerde bulunan Aydın Mutlu ve Şerife Güzel, kaynak ve demir kesme gibi çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlardan meydana gelebilecek yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İki yetkili, arazi ve orman yangınlarında itfaiye ekipleri ile belediye birimlerinin koordineli çalışmasının, yangınlara en kısa sürede ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağladığını ifade etti.

Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise olası yangınlara karşı müdahale verimliliğini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Denizli, "Sıcaklıkların artması ile birlikte, yangın riski de her geçen gün büyüyor. Kuruyan otlar, rüzgarlı hava ve dikkatsiz davranışlar ne yazık ki felaketi beraberinde getirebiliyor. Yangını söndürmek kadar, onu önlemek de hepimizin görevi. Ne yazık ki orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Kontrolsüz yakılan ateşler, doğaya atılan izmaritler, unutulan veya kırılan cam şişeler. Her biri doğamızı, yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Geçen yıl yaşadığımız büyük yangınlarda binlerce dönüm orman kül oldu, sayısız canlı yuvasını kaybetti. ve biliyoruz ki, bu felaketlerin çoğu önlenebilirdi. Unutmayalım, bir cam parçası güneşte mercek gibi davranabilir, bir sigara izmariti dakikalar içinde koca bir ormanı yakabilir. Lütfen ormanlarda ateş yakmayın. Cam, plastik ve yanıcı hiçbir maddeyi doğaya bırakmayın. ve en küçük riski bile belediyemize, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne, ilgili kurumlara bildirmekten çekinmeyin. Yangını önlemek hepimizin sorumluluğu. Doğamızı da geleceğimizi de ancak birlikte koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.