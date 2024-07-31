İZMİR'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme ilçesinin Germiyan Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle yangına müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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