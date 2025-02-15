Çeşme'de Sevgililer Günü Etkinliğiyle Aşk ve Dayanışma Kutlandı

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinde her alanda dayanışmayı ve sevgiyi büyüttüklerine dikkati çekerek, "Çeşme'yi aşkla örüyor ve büyütüyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgililer Günü etkinliğinde ilçeli vatandaşlar ve misafirler keyifli zaman geçirdi. Belediye Bandosu'nun dinletisi ile başlayan etkinlik, Çeşme Belediyesi Dans Topluluğu'nun tango ve bachata performansları ile devam etti. Ardından, Çeşme Kent Konseyi Orkestrası ve MelikJoy konser verdi.

Başkan Denizli de etkinlikte yaptığı konuşmada, her alanda dayanışmayı ve sevgiyi büyüttüklerine işaret ederek, "Çeşme'yi aşkla örüyor ve büyütüyoruz" diye konuştu. Başkan Denizli, sanatçılara teşekkürlerini sunarak, çiçek takdiminde bulundu.