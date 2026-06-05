Çeşme'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli İstanbul'a Sevk Edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.

Bu kapsamda İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde önceki gün silahlı saldırıya uğrayan Can Polat yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmiş, şüpheli S.A. (23) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün de biri İstanbul'da olmak üzere 2 şüpheli yakalanmış, böylece gözaltı sayısı 3'e yükselmişti.