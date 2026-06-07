Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

07.06.2026 19:41
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Can Polat'ın öldüğü saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı, soruşturma İstanbul'a devredildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan ve İstanbul'da adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Kaynak: AA

Can Polat, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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