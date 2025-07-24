Çeşme\'de Su Kesintisi Başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle Çeşme 'de su kesintisine başlayacağını duyurdu. 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında ilçenin tamamında periyodik kesinti uygulanacak.

İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de, su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonuyla birlikte artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiğini duyurdu. Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 23.00 ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00 arasında olmak üzere Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Açıklamada, bu uygulamanın sonraki günlerde de aynı saat aralıklarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

YÜZDE 5'İN ALTINA GERİLEDİ

İlçenin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su rezervi yüzde 5'in altına geriledi. Artan su tüketimi, iklim değişikliğinin etkilerinin yanı sıra özellikle yaz aylarında su ihtiyacı pik seviyelere ulaştı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu. Yetkililer, "Su artık daha kıymetli. Çeşme'de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız" dedi.