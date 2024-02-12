İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi

İzmir\'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5\'i adliyeye sevk edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu akladıkları iddia ediliyor.

12.02.2024 08:01
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İzmir'in Çeşme ilçesinde "suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağında İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

5 şüpheli Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

Çeşme ilçesinde 11 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 4'ü gümrük memuru, 6 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç gelirlerinin aklanması", "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" gibi suçlar işlediği öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ile 6 milyon 950 bin Danimarka kronunu, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterdikleri ve sisteme dahil ettikleri öne sürülmüştü.

Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın ikinci ayağı kapsamında 6 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verilmiş, şüphelilerden 4'ü İstanbul, 1'i İzmir, 1'i de Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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