Çeşme'de Tabanca ile Açılan Ateşte 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çeşme'de Tabanca ile Açılan Ateşte 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çeşme\'de Tabanca ile Açılan Ateşte 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheli B.B. kayıplara karıştı.

29.11.2024 03:17  Güncelleme: 03:20
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde B.B., sokakta tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi ölüp, 1 kişi de yaralanırken, şüpheli B.B. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., yanında bulunan tabancayla karşı gruba ateş açtı. B.B.'nin tabancasından çıkan mermiler 4 kişiye isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.M. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, B.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Tabanca ile Açılan Ateşte 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Tabanca ile Açılan Ateşte 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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