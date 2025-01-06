Çeşme'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları İle Su Taşkınlarına Karşı Önlem Alınıyor - Son Dakika
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Çeşme'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları İle Su Taşkınlarına Karşı Önlem Alınıyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İZSU iş birliğiyle Çakabey Mahallesi'nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 300 metre uzunluğundaki hat, yağmur sularını Ilıca Deresi'ne taşıyarak bölgedeki su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

06.01.2025 11:48  Güncelleme: 12:43
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İZSU iş birliği ile Çakabey Mahallesi'nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde incelendi. Başkan Denizli, "Çeşme'mizin her mahallesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, daha sağlam bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, ilçedeki altyapı yatırımlarına devam ediyor. Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) iş birliği ile Çakabey Mahallesi Mamurbaba Mevkii'nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde incelendi. Ziyarette, Başkan Denizli'ye, İZSU Çeşme Teknik Şube Müdürü Varol Yeşilaras, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit ile teknik ekipler eşlik etti.

Bölgedeki su baskını sorununun önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapımı devam ediyor. Hattın imalatı ile yağmur suları, Ilıca Deresi'ne taşınacak. Ayrıca, sökülen eski taşların yerine yeni kilit parke taşlarıyla üst yol kaplaması yapılırken, ızgaraların imalatı da tamamlandı.

"İlgili bölgemizde su taşkınlarının önüne geçecek"

Belediye Başkanı Lal Denizli ise İZSU ve Çeşme Belediyesi koordinasyonu ile Çakabey Mahallesi Mamurbaba Mevkii'nde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmaları ile yağmur suyu sorununu çözmek için önemli bir çalışmaya daha imza atıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İZSU ve Çeşme Belediyesi ekiplerimiz, bölgeye 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırıyor. Bu hat, yağmur sularını Ilıca Deresi'ne güvenli bir şekilde taşıyacak ve ilgili bölgemizde su taşkınlarının önüne geçecek. Çeşme'mizin her mahallesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, daha sağlam bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları İle Su Taşkınlarına Karşı Önlem Alınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları İle Su Taşkınlarına Karşı Önlem Alınıyor - Son Dakika
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