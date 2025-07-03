Çeşme\'de Yangın Korkutuyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayanlar, dün ziraat alanında başlayıp orman ve makilik alana sıçrayan yangında yaşadıklarını anlattı.

Ildır Mahallesi'nde başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Yangında bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, AA muhabirine, dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle yangın bölgesine geldiğini söyledi.

Yangın söndürme tankerleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, rüzgarın çok kuvvetli olması sebebiyle başarısız olduklarını ifade etti.

Yavuz, elektrik tellerinin şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine çarpmasının yangınlara neden olabildiğini anlatarak, "Her rüzgarda korkuyla yaşıyoruz. Ağaçları, ormanları, canlıları geri getirebilecek misiniz? Telleri yer altına almak, sağlıklı düzgün bir sistem getirmek basit değil mi? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yavuz Aksu da yangın nedeniyle evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Her şeyim gitti. Yem, boru, pompa, saman kullanılacak durumda değil. Her şey yandı. Bir tek hayvanlarım kaldı, o da tesadüfen rüzgarın ters yönünde kalmalarından dolayı. Zeytinlerim, evim yandı. Hiçbir şeyim kalmadı." diye konuştu.

Tarımla uğraşan Ersin Güvercin ise yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü, tarlasındaki hortumların, boruların yandığını kaydetti.

Ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi ve yangında hasar alan tarım arazileri dronla görüntülendi.