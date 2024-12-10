İzmir'in Çeşme ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.
Germiyan Mahallesi 27007 Sokak'taki evlerinde yaşayan Mustafa (82) ve Saliha Arda (77) çiftinden haber alamayan komşuları, evi kontrol etti.
Evde çiftin hareketsiz bedenleriyle karşılaşan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Yaşlı Çiftin Ölü Bulunması - Son Dakika
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