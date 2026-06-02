Çeşme Belediye Meclisi'nden Yaz Sezonu Kararı: İnşaat Yasağı, 15 Haziran'da Başlıyor

02.06.2026 13:01  Güncelleme: 14:09
Çeşme Belediye Meclisi, 15 Haziran-15 Eylül 2026 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Yasağa uymayanlara 150 bin TL idari para cezası uygulanacak.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Meclisi'nde yaz sezonunda kent yaşamının ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla 15 Haziran-15 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak inşaat yasağı ve cezai yaptırımlar karara bağlandı.

Çeşme Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, ilçe genelinde 15 Haziran-15 Eylül 2026 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerinin durdurulması oy birliğiyle kabul edildi. Karar kapsamında yasağa aykırı şekilde faaliyet gösterenler hakkında 150 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Meclis toplantısında konuşan Denizli ise Kurban Bayramı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayramın turizm sektörü ve esnaf açısından hareketli geçtiğini belirten Denizli, ilçede büyük bir olumsuzluk yaşanmadan bayramın tamamlanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Otelcilerden ve bayram ziyaretleri boyunca esnaftan aldığı geri bildirimlerin genel olarak memnuniyet verici olduğunu belirten Denizli, yaklaşan yaz sezonunun da Çeşme için bereketli geçmesini temenni ederek tüm esnaf, turizm sektörü temsilcileri ve vatandaşlar için sağlıklı, huzurlu ve verimli bir sezon diledi.

Bayram boyunca görev yapan emniyet güçlerine ve belediye personeline teşekkür eden Denizli, özellikle temizlik, zabıta ve saha ekiplerinin özveriyle çalıştığını söyledi.

Denizli konuşmasında, geçen ay açılışı gerçekleştirilen Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek merkezin tüm vatandaşların kullanımına açık olduğunu belirtti.

Kent genelinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Denizli, yol, asfalt ve parke bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü, Çiftlik Mahallesi sahil düzenleme projesinde ise son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, ilgili komisyon raporlarının değerlendirilmesi ile dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

