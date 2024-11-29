Çeşme\'deki Kafe Tartışması Kanlı Bitti

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İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir kafede iki grup arasında 'Kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen ardından sözleşip gittikleri ormanda da devam eden tartışmada tabancayla vurulan 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayda silahı kullanan B.B.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bir kafede, iddiaya göre 'Kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sözleşen iki grup, ormanda buluştu. Burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada B.B., tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, A.M. ise yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M., sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayın ardından B.B.'nin yanındaki arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö.'yi (18) gözaltına aldı. Motosikletiyle kaçan B.B. de sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.