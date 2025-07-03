İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor.
Jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle bazı konutları tahliye etti.
Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı.
Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'deki Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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