Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın cep telefonuyla çektiği görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın cep telefonuyla çektiği görüntü ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın, yangının çıktığı saatlerde cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya paylaşım sitesine gönderdiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden diğer kişilerin cenazelerinin işlemleri sürerken, alevlerin evlere yaklaştığını söyleyen Elmas'ın çektiği videoda, itfaiye aracının gelmediği ve kaçmaya çalıştıkları anlatılıyor.

16.07.2024 13:25
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerden Mine Elmas'ın, yangının çıktığı saatlerde cep telefonuyla çektiği görüntüyü bir sosyal medya paylaşım sitesine gönderdiği ortaya çıktı.

Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz (68) ile oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas'ın (35) cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sürüyor.

Aileler, işlemlerin tamamlanmasını beklerken, yangında yaşamını yitiren Hilmi Coşkunöz'ün eşi Simay Coşkunöz'ün de bacaklarından yaralandığı görüldü.

Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği, Buca Adatepe Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Akrabaların yaşadığı 4 evde yangın sırasında 8 kişinin bulunduğu, alev ve dumanların evleri tehdit etmesi üzerine Mine Elmas'ın, iki çocuğu ve eşi ile Simay Coşkunöz ve çocuğunun güvenli bölgeye çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Kendisi de kalp hastası olan Elmas'ın, yangından kurtulmaya çalışan kanser hastası Mesut Coşkunöz ile bir süre önce enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen oğlu Hilmi Coşkunöz'ün yanına gittiği, üç kişinin burada yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Yangının başladığı saatlerde çektiği videoyu sosyal medya paylaşım sitesine gönderen Mine Elmas'ın, görüntüde, alevlerin evlerin bulunduğu alana yaklaştığını söylemesi yer alıyor.

Videoda, bölgede kendisi dışında 3 çocuk ve 4 yetişkin bulunduğunu anlatan Elmas, "Helikopterler var ama evlerin bulunduğu alana, hatta bizim bulunduğumuz tarafa bile gelmiyorlar, yangının ilk başlangıç yerini söndürmeye çalışıyorlar. O kadar kişi aramasına rağmen itfaiye aracı gelmedi ve şu anda bulunduğumuz yerden dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Dün, Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi müdahale etmiş, yangın ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasıyla söndürülmüştü.

Ekiplerin bölgede yaptığı kontrollerde Mine Elmas ile Mesut ve Hilmi Coşkunöz'ün cansız bedenlerine ulaşılmış, yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın cep telefonuyla çektiği görüntü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'deki yangında hayatını kaybeden Mine Elmas'ın cep telefonuyla çektiği görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
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