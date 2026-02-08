Çeşme, Emıtt 2026'da Turizm Değerlerini Tanıttı - Son Dakika
Çeşme, Emıtt 2026'da Turizm Değerlerini Tanıttı

08.02.2026 14:11  Güncelleme: 15:32
Çeşme, 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 2026'da yer alarak, doğal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıttı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, fuarın sürdürülebilir turizm vizyonunu uluslararası platformlarda aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Çeşme, dünyanın önde gelen turizm fuarları arasında yer alan 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2026'da güçlü bir tanıtımla yer aldı.

Çeşme Belediyesi öncülüğünde, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Alaçatı Turizm Derneği (ATD), Korto ve Alaçatı İmren'in işbirliği ve destekleriyle, Çeşmeli turizmcilerin katılımıyla ilçe turizminin doğal, kültürel ve gastronomik zenginlikleri, 5–7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM), Hall 3'te bulunan 3141 numaralı stantta ziyaretçilerle buluşturuldu.

EMITT 2026 kapsamında Çeşme standında; deniz, doğa ve kültür turizminin yanı sıra gastronomi, yerel değerler ve alternatif turizm olanakları kapsamlı şekilde tanıtıldı. Çeşme'nin dört mevsime yayılan turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerine aktarılması hedeflendi.

Fuar süresince sektör profesyonelleri, turizm paydaşları ve ziyaretçiler; Çeşme'nin turizm vizyonu, devam eden projeleri ve destinasyon çeşitliliği hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, EMITT 2026'nın ardından yaptığı değerlendirmede, "Çeşme'nin sürdürülebilir, nitelikli ve dört mevsime yayılan turizm vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmayı çok önemsiyoruz. EMITT, yerel değerlerimizi sektörle buluşturmak ve yeni işbirliklerinin önünü açmak açısından son derece verimli geçti" ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediyesi, EMITT 2026 süresince Çeşme standını ziyaret eden tüm sektör temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

