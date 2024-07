Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Alparslan Işık Şampiyon

Güncel

(İZMİR)- Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile 23-30 Haziran tarihlerinde Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva'da, Uluslararası Usta Çeşmeli Satranç sporcumuz Alparslan Işık ise 10'uncu Çeşme Open Şampiyonu oldu.

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile 23-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda 10. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenlendi.

Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi'nde yapılan 10. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni'ne, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Nalbant, Turnuva Organizatörü ve Antrenör Mehmet Sarısaç ve çok sayıda sporsever de katıldı. Uluslararası Usta Çeşmeli Satranç sporcumuz Alparslan Işık ise 10. Çeşme Open Şampiyonu olurken; yarışmada, Rus sporcu Vladislav Kovalev ikinci, Azerbaycanlı sporcu Vugar Rasulov ise üçüncü oldu.

Turnuvada; 22 farklı ülkeden, 72'si unvanlı olmak üzere toplamda 815 sporcu yarıştı. 87'si A, 147'si B, 283'ü C ve 298'i D kategorisinde mücadele eden sporcuların yarıştığı ve 8 gün süren turnuva, 19 hakemin yönetiminde gerçekleştirildi. Yarışmanın sonucunda A, B, C ve D kategorilerinde kazanan yarışmacılara toplamda 600 bin lira para ödülü dağıtıldı.

"İlçemize renk, güzellik kattınız"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda sporcuları ziyaret etti. Denizli, "Sizleri burada görmekten büyük keyif duyuyorum. Ben de sizin gibi sporcuydum. Çok kıymetlisiniz, size çok değer veriyoruz. İlçemize renk, güzellik kattınız. Geldiğiniz, turnuvaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyoruz"

10. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni, Çeşme Ayios Haralambos Kilisesi'nde düzenlendi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, şunları söyledi:

"Bizler 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyenler olarak bu turnuvanın Çeşme'de olmasından büyük gurur duyuyoruz. Satranç sporu gençlerimizin zeka gelişimlerinin yanı sıra belli prensipler dahilinde ahlaklı, ülkesini seven sporcular olarak yetişmelerinde büyük katkı sağlamaktadır. O yüzden bu tür turnuvaların sadece Çeşme'de değil; tüm Türkiye'de yayılmasını ve satranç sporunun gerektiği önem ve değeri ülkemizin her ilinde, her ilçesinde hatta her beldesinde görmesi için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu konuda turnuvaya katkı sağladığınız için Türkiye Satranç Federasyonu'muza, çocuklarınıza verdikleriniz emekler için siz velilerimize ve turnuvada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"Sporcularımız sayesinde İrlanda'da tam on iki kez İstiklal Marşımız okundu ve bayrağımız göndere çekildi"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise yaptığı konuşmada, turnuvada olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, Avrupa'da da Türk sporcuların satranç şampiyonalarında yakaladığı başarıları aktardı. Tulay, şöyle konuştu:

"Son derece güzel bir Open Turnuva'nın kapanışında bir aradayız. Bugün burada olmak benim için çok kıymetli, çok önemli. Çünkü son zamanlarda aldığımız başarıları sizlerle de paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet, ben buraya Rodos'tan geldim. Rodos'ta, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası vardı. U12 kızlarda şampiyon olduk ve U12 erkeklerde de ikinci olduk. Ülke derecesi ile beraber biz oradan üç kupa, altı masa derecesiyle döndük. Rodos'tan hemen önce İrlanda'da Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası vardı. İrlanda'da turnuva 12 kategoride yapıldı ve biz 12 kategoride şampiyonluk mücadelesi verdik ve hepsinde de şampiyon olduk. Biraz önce tüylerimiz diken diken, İstiklal Marşı'nı okurken İrlanda'da olmak vardı dedim. Hemen o günü ve o geceyi hatırladım. Sporcularımız sayesinde İrlanda'da tam on iki kez İstiklal Marşımız okundu ve bayrağımız göndere çekildi. Çeşme'den de yıldızımız var zaten. Bugün Türk satrancının Avrupa'da dünyada geldiği noktada inanın ki işte yaptığımız yirmiye yakın uluslararası açık satranç turnuvalarının çok önemi var. Çeşme'de 10'uncusunu yapıyoruz. Bir turnuvayı yapmak oldukça önemli ama on yıldır aynı turnuvayı bir önceki yıldan çok daha üzerine koyarak, çok daha güzelliklerle yapabilmek büyük bir başarı, büyük bir gurur."