Çeşmelerden ayran aktı, Atatürk'ün köye gelişi kutlandı - Son Dakika
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Çeşmelerden ayran aktı, Atatürk'ün köye gelişi kutlandı

Çeşmelerden ayran aktı, Atatürk\'ün köye gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Temmuz 1934 tarihinde Ankara'dan İstanbul'a seyahat ettiği esnada Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı İbrahimağa köyüne yaptığı ziyaretin 90. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Çeşmelerden ise ayran aktı.

18.07.2024 15:42  Güncelleme: 15:46
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Çeşmelerden ayran aktı, Atatürk'ün köye gelişi kutlandı

DÜZCE - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Temmuz 1934 tarihinde Ankara'dan İstanbul'a seyahat ettiği esnada Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı İbrahimağa köyüne yaptığı ziyaretin 90. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Çeşmelerden ise ayran aktı.

90 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'dan İstanbul'a seyahat ettiği sırada o dönemler adı İbrahimağa köyü olan köyü ziyaret etti. Köy sakinlerinden Fatma Öztürk'ün o dönem Atatürk'e ikram ettiği ayranın ardından Atatürk'ün tavsiyesi üzerine köyün adı Selamlar olarak değiştirildi. O günden sonra köyde her yıl 18 Temmuz tarihinde Atatürk'ün köye gelişi kutlanmaya başladı. Bu yılda kutlamalar düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Subekçi, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İGM Başkanı Fazlı Koç, kurum müdürleri ve vatandaşlar 90. Yıl kutlamalarına katılım sağladı. Mehteran eşliğinde başlayan programda Vali Selçuk Aslan'a çeşmelerden akan ayran ikram edildi. Programda açıklamalarda bulunan Selçuk Aslan, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selamlar köyüne teşriflerinin 90. Yılını büyük bir heyecan ile kutluyoruz. Fatma ninemiz Atatürk'e ayran ikram ettiği anın duruşu ve kıyafetini beğenen büyük ata evlatlarımızın bundan sonra böyle olmasını istediğinde Selamlar köyünde ki değişimi gördüm okudum ve mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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