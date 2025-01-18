Çetin Uygur Kitabı Okurlarla Buluştu - Son Dakika
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Çetin Uygur Kitabı Okurlarla Buluştu

Çetin Uygur Kitabı Okurlarla Buluştu

Çetin Uygur'a adanan kitap, Kadıköy'deki etkinlikte tanıtıldı, Uygur'un hayatı anlatıldı.

18.01.2025 13:16
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(İSTANBUL) - Yeni Çeltek madenlerindeki direnişlerle özdeşleşen, DİSK'e bağlı Yeraltı Maden İş Sendikası'nın eski Genel Başkanı Çetin Uygur'un mücadelesine adanan "Çetin Uygur Kitabı" okurlarıyla buluştu.

Devrimci işçi önderlerinden Çetin Uygur adına hazırlanan kitap dün akşam Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen "vefa buluşması" ile okuyucusuyla buluştu. NotaBene Yayınları tarafından yayımlanan "Çetin Uygur Kitabı"nın  tanıtım buluşmasına, Çetin Uygur'un arkadaşları ile meslek odaları ve sendikaların yanı sıra sol partilerden temsilciler, sosyalist, devrimci demokratik çevre ve okurlar katıldı.

Sunuculuğunu, kitabın yazarları arasında bulunan edebiyatçı Ayşegül Devecioğlu'nun yaptığı etkinlik, Çetin Uygur'un hayatının anlatıldığı kısa kısa bir belgeselle başladı. Arkadaşlarının Uygur'a dair kısa anı-anekdotlar paylaşımıyla süren etkinlik sırasında okurlar, yayınevi standından kitabı edindi.

Çetin Uygur'un sağlık sorunları nedeniyle yer alamadığı etkinlikte aileyi eşi Nihal Ugur, kızı Zeynep Uygur ve torunu temsil etti. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP yöneticilerinden Levent Tüzel, Sol Parti yöneticilerinden Alper Taş, Eski DİSK Genel Başkanlarından Rıdvan Budak, eski DİSK Yöneticilerinden Mehmet Atay, 12 Eylül dönemi DİSK ana davasının avukatlarından Ercüment Tahiroğlu katılımcılar arasında yer aldı.

"Merak etmeyin, Çetin'e iyi bakıyorum"

Nihal Uygur eşini anlatırken, "Çetin Uygur'u size anlatacak değilim, siz bizden daha iyi bilir, daha iyi tanırsınız; çünkü sizden arta kalan zamanında Çetin bizimle olurdu." diye konuşması salondan duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Nihal Uygur'un "Merak etmeyin, Çetin'e iyi bakıyorum, Çetin'i seviyorum" sözleri alkışlarla karşılandı.

"Çetin Uygur Kitabı" yazarlarının salonu selamlamasının ardından söz alan Yalçın Bürkev, kitabın hazırlık sürecini anlattı. Bürkev, "Ferda Koç'un çağrısıyla bir araya geldik.  11 kişilik yayın kuruluyla, son altı ayı geceli gündüzlü geçen yoğun bir tempoyla ancak iki buçuk yılda hazırladık kitabı. Kitap bizim için Çetin Uygur'a bir vefa borcuydu" dedi.

Bürkev, Çetin Uygur'un adıyla özdeşleşen Yeni Çeltek örgütlenmesinin Türkiye işçi sınıfı tarihinde henüz aşılamayan bir zirveyi temsil ettiğini belirterek, "Kitapta onun hayatı ve mücadelesini anlatmaya çalıştık. Ama bu dolu dolu geçen hayatın tüm kapsamını yansıtmanın zor olduğunu fark ettikçe, onu karakterize eden yönleri göstermek için seçim yapmakta, eldeki verileri elemekte epey zorlandık. Böyle devasa bir tarihin hepsini yansıtmak zordu ve tüm özenimize rağmen muhtemelen kimi eksiklerden, belki hatalardan kaçamadık" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Gebze Cezaevi'nde bulunan İlknur Birol'un mesajlarının okumasın ardından Çetin Uygur'un arkadaşları söz aldı. Doğan Halis, Kamil Kartal, İsmet Aktaş, İşçilerin Sesi gazetesinden Füsun Taş, Zonguldaklı maden İşçisi Salim Çalık, devrimci kadın çalışmalarından Melike Keleş'in ardından Munzur  Pekgüleç ile eski DİSK yöneticilerinden  Mehmet Atay, Çetin Uygur'a dair anılarını paylaştı. Etkinlik eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın konuşmasının ardından Yalçın Bürkev'in teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çetin Uygur Kitabı Okurlarla Buluştu - Son Dakika

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