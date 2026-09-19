Cevdet Akay, Mellat Bank izninin iptalini Şimşek'e sordu, borsadaki erimeye değindi - Son Dakika
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Cevdet Akay, Mellat Bank izninin iptalini Şimşek'e sordu, borsadaki erimeye değindi

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Cevdet Akay, Mellat Bank izninin iptalini Şimşek\'e sordu, borsadaki erimeye değindi
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mellat Bank'ın faaliyet izninin iptal gerekçelerini Bakan Şimşek'e sordu. Akay, BIST 100'deki yüzde 5,54 kayıp ve 1 trilyon lirayı aşan değer erimesinde küçük yatırımcıların risk altında olduğunu belirtti, SPK'nın müdahalesini sorguladı.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Mellat Bank'ın faaliyet izninin iptaline ilişkin somut riskler ve hukuki gerekçelerin nedeler olduğunu sordu.

CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Cevdet Akay, Mellat Bank'ın faaliyet izninin iptal edilmesi ve Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akay, binlerce küçük yatırımcının tasarruflarının risk altında olduğu süreçte gerekli müdahalelerin yapılmadığını, buna karşın 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren İran bankası Mellat'ın faaliyet izninin iptal edildiğini belirtti.

Akay, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 5,54 değer kaybettiğini ve piyasa değerinin 1 trilyon liradan fazla eridiğini belirterek, "Binlerce küçük yatırımcının alın teriyle biriktirdiği tasarrufların heba olacağı bilinmesine rağmen gerekli müdahaleler yapılmazken, diğer taraftan 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren, üç şubeli, işlem hacmi sınırlı ve bilançosu yaklaşık 1,6 milyar TL olan İran bankası Mellat'ın faaliyet izni iptal edildi" dedi.

"BANKANIN FAALİYET İZNİ SİYASİ BASKISIYLA DURDURULABİLİYORSA CİDDİ BİR SORUNDUR"

Akay, vatandaşın birikimleri söz konusu olduğunda risklerin görmezden gelindiğini, uluslararası baskı iddialarının bulunduğu bir süreçte ise bankanın faaliyet izninin iptal edildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşın alın teri söz konusu olduğunda neden riskler görmezden geliniyor da uluslararası baskı iddialarının bulunduğu bir süreçte bankanın faaliyet izni iptal edilebiliyor. Bir bankanın faaliyet izni, somut hukuki gerekçeler yerine birilerinin ricası veya siyasi baskısıyla durdurulabiliyorsa, bu yalnızca bankacılık sistemi açısından değil, Türkiye'nin ekonomik egemenliği açısından da ciddi bir sorundur. 1982'den bu yana faaliyet gösteren bir bankanın faaliyet iznini hangi gerekçeyle ve kimin talebiyle iptal ettiğini açıklamak zorundadır."

Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Mellat Bank'ın faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin sorular yöneltti. Akay'ın Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular şöyle:

"Mellat Bank'ın faaliyet izninin iptaline dayanak gösterilen somut riskler ve hukuki gerekçeler nelerdir? Mellat Bank'ın faaliyetlerinin devamı, mevduat sahiplerinin haklarını hangi somut gerekçeyle tehlikeye atmıştır? Bankanın bilançosu yaklaşık 1,6 milyar TL iken ve faaliyet alanı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde kısıtlanmışken, finansal sisteme yönelik hangi somut tehdit tespit edilmiştir? Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankanın, başka bir ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle faaliyetlerini sürdürememesi, Türkiye'nin bankacılık sisteminin bağımsızlığı açısından nasıl değerlendirilmelidir?

"SPK, NEDEN ZAMANINDA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMADI?"

Uluslararası bir bankanın faaliyet izni, somut riskler ve hukuki gerekçeler kamuoyuna açıklanmadan iptal edilirken, BIST 100'ün yüzde 5,54 değer kaybettiği ve piyasa değerinin 1 trilyon liradan fazla eridiği süreçte binlerce küçük yatırımcının birikimleri risk altına girdi. Peki SPK, yatırımcıların mağduriyetini önlemek için neden zamanında gerekli müdahaleyi yapmadı?"

Kaynak: ANKA
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