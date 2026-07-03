Cevdet Akay: Zamlar Alım Gücünü Korumuyor - Son Dakika
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Cevdet Akay: Zamlar Alım Gücünü Korumuyor

03.07.2026 14:25
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CHP'li Akay, memur ve emekli zamlarını yetersiz buldu, yapısal değişim çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarının sabit gelirlinin alım gücünü korumaktan uzak olduğunu belirterek, "Ekonomik istikrar, rakamlarla oynayarak değil, vatandaşın cebindeki paranın alım gücünü koruyarak sağlanır. Artık yapılması gereken, popülist rakamlarla günü kurtarmak değil, üretim odaklı bir ekonomi anlayışıyla enflasyonu dizginleyip vatandaşın kaybettiği alım gücünü kalıcı olarak yerine koyacak yapısal düzenlemeleri hayata geçirmektir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile memurlara uygulanacak zam oranlarına ilişkin yazılı açıklama yapı.

Akay, memur ve memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacağını hatırlatarak, "Bu artış, sabit gelirlinin alım gücünü korumaktan tamamen uzak, geçim şartlarını daha da ağırlaştıran bir mahkumiyet tablosudur" dedi. Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli ve memurun maruz bırakıldığı bu tablo, aslında ekonomik yönetimin dar ve sabit gelirliyi korumaktan ne kadar uzaklaştığının da somut bir göstergesidir. Bir tarafta hayat pahalılığı altında ezilen emekliler, diğer tarafta giderek düşen alım gücüyle geçinmeye çalışan memurlar varken, sadece geçmiş enflasyon verileri üzerinden belirlenen bu zamlar bir iyileştirme değil, bir nevi 'günü kurtarma' çabası olarak kalmaktadır. Vatandaşın emeğinin karşılığını alabilmesi ve insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için, sadece enflasyon oranlarını baz alan değil, refah payını gözeten ve hayatın gerçek maliyetini yansıtan adil bir ücret politikasının hayata geçirilmesi zorunluluktur."

Ekonomik istikrar, rakamlarla oynayarak değil, vatandaşın cebindeki paranın alım gücünü koruyarak sağlanır. Enflasyonun altında kalan veya sınırda gezinen bu oranlar, ne yazık ki ekonomik adaletsizliği daha da derinleştirmekte ve milyonlarca vatandaşımızı yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum etmektedir. Artık yapılması gereken, popülist rakamlarla günü kurtarmak değil, üretim odaklı bir ekonomi anlayışıyla enflasyonu dizginleyip vatandaşın kaybettiği alım gücünü kalıcı olarak yerine koyacak yapısal düzenlemeleri hayata geçirmektir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cevdet Akay, Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Akay: Zamlar Alım Gücünü Korumuyor - Son Dakika

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