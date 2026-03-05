Cevdet Ateş'ten Zimem Defteri Geleneği - Son Dakika
Cevdet Ateş'ten Zimem Defteri Geleneği

Cevdet Ateş\'ten Zimem Defteri Geleneği
05.03.2026 10:30
İş insanı Cevdet Ateş, Bingöl'deki dar gelirli ailelerin borçlarını 3 milyon TL ile ödedi.

ANKARA'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak, memleketi Bingöl'deki 100'ün üzerindeki bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin yaklaşık 3 milyon TL'lik borçlarını kapattı.

Ankara'da yaşayan iş insanı Cevdet Ateş, Osmanlı dönemindeki 'Zimem Defteri' geleneğini yaşattı. Ateş, memleketi Bingöl'ün merkez ve Genç ilçelerinde tespit ettiği 100'ün üzerindeki bakkal ve fırındaki dar gelirli ailelerin borçlarını ödedi. Asistanları aracılığıyla iş yerleriyle görüşen Ateş, ayrıca muhtarlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için çeşitli miktarlarda 14 bin alışveriş kartı teslim etti.

'YURTLAR DA DESTEKLENDİ'

Asistanlarından Ümit Emektar, "Her sene olduğu gibi bu sene de Bingöl'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek marketlerdeki, gerek fırınlardaki borçları kapatırken, bir yandan da alışveriş kartlarıyla destek sağlıyoruz. Osmanlı'dan kalan bu güzel yardımlaşma geleneğini yaşatmak amacıyla buradayız. Bu yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarında dar gelirli ailelerin bakkal borcunu kapattık. Kentteki Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarını da imkanlar dahilinde destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah yapılan hayırları kabul etsin" dedi.

Kaynak: DHA

