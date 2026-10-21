Cevdet Yılmaz, 2027 bütçe teklifini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda saat 14.30'da sunacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/14.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Taner Kışlalı için evinin önünde düzenlenecek anma programına, ardından Halk TV İstanbul Stüdyosu'nun önünde yapılacak Halk TV Dayanışma Mitingi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Birliği Projesi Açılış Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşecek.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Dersi'ne ve Dünya Döküm Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/16.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapları açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da temaslarını sürdürecek.

(Brüksel)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"ne katılacak.

(Semerkant)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülke Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı'na katılacak.

(Bişkek)

4-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

5- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad)

6- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Savur ilçesinde "Aziz Sancar Müze Evi"nin açılışına katılacak.

(Mardin/14.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın Lille takımıyla rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Villeneuve d'Ascq/19.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere ekibi Crystal Palace'ı konuk edeceği maç öncesi son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncu, müsabakaya ilişkin burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

3- Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş'la yapacakları müsabaka öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/18.45/20.00)

4- Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili ekip, son idmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(Trabzon/13.00/15.00)

5- UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak İskoç ekibi Hearts'ın teknik direktörü Wouter Vrancken ve bir oyuncusu Papara Park'ta basın toplantısı yapacak. Konuk ekip, son idmanına burada çıkacak.

(Trabzon/19.15/19.45)

6- BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Bosna BH Telecom ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Saraybosna/20.30)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında; C Grubu'nda Esenler Erokspor, Romanya'nın SCM Universitatea Craiova, G Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, İngiltere'nin Manchester Basketbol ekibini konuk edecek, G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket ise İsviçre'nin Lions de Geneve takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Kocaeli/19.30/Cenevre/21.30)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş, D Grubu'nda Emlak Konut ise Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bükreş/19.30/Bourges/21.00)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş BOA, Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibine, D Grubu ikinci maçında Çimsa ÇBK Mersin ise İspanya'nın BAXI Ferrol ekibine konuk olacak.

(Nymburk/19.00/Ferrol/21.15)

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