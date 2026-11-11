Cevdet Yılmaz, Antalya'da COP31 kapsamında İranlı mevkidaşı Ensari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şina Ensari ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldık. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin barış ve istikrarın önemini bir kez daha ortaya koyduğu bu dönemde, bölgesel meselelerin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumluluklarımızı değerlendirdik. Sayın Ensari'ye nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."