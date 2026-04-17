Cevdet Yılmaz: Avrupa Liderliğe İhtiyaç Duyuyor

17.04.2026 15:20
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Avrupa'nın çok daha fazla siyasi yetiye ihtiyacı var ki dünyayı yeniden şekillendirebilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Liderler Paneli'ne katıldı. 'Değişen Dünyada Bölgesel Sahiplenmenin Rolü' başlıklı panelde Yılmaz ile birlikte Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye Evariste, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, El Salvador Devlet Başkanı Yardımcısı Felix Ulloa, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev yer aldı.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye yeni istikrarlı yapısıyla beraber bizlere lojistik anlamında, taşımacılıkta, enerjide çok fazla fırsat sağlayabiliyor. Tüm bu koşulları düşündüğümüzde Avrupa Birliği inanıyorum ki çok daha aktif bir rol oynayabilir. Şuna da inanıyorum ekonomik bir güç ama ekonomik gücü siyasi güce olması gerektiği gibi, hak ettiği kadar dönüştürülmemiş. İnanıyorum ki burada iyi bir bağlantı, bir 'kazan kazan' durumu yaratılabilir. Türkiye ve Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de. Çünkü Avrupa barış, refah, insanların esenliği temellerine kurulmuştur. Daha adil uluslararası bir çevre üzerine kurulmuştur. O yüzden inanıyorum ki Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Avrupa'nın çok daha fazla siyasi yetiye ihtiyacı var ki dünyayı yeniden şekillendirebilsin. Bu anlamda Türkiye bütün bölgesel bloklarla çalışmaya hazır ki Avrupa da bunlardan biri ve bizim için özel. Bizler üç kıtanın merkezinde bulunuyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasıyız. O yüzden bizler çok önemli bir rol oynayabiliriz bu yönde" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
