Cevdet Yılmaz Büyükelçilerle Görüştü

10.03.2026 17:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan’ın Ankara büyükelçileri ile görüşerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmelerde ticaret, savunma sanayi, bilim ve teknoloji gibi konular ele alındı. Ayrıca, ABD/İsrail-İran gerilimi ve Filistin'deki saldırılar gibi insani trajedilerin de kapsamlı bir şekilde tartışıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan'ın Ankara büyükelçileri ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde; İtalya, Katar, Arnavutluk ve Lübnan'ın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek ikili ilişkilerimizi ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldık. Görüşmelerimizde; ticaret, savunma sanayi, bilim ve teknoloji, yatırım ve insani iş birliği başta olmak üzere çok boyutlu ilişkilerimizi daha da geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdik. Son günlerde bölgemizde tırmanan ABD/İsrail- İran gerilimi ile Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı bölgesel ve küresel risklerle yaşanan insani trajediyi de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesinin, bölgemizde barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, "Türkiye olarak sivillerin korunmasını, çatışmaların yayılmasının önlenmesini ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini önceleyen bir yaklaşımla barış, istikrar ve adalet için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve vizyoner liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

