Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, yerel seçimlerin genel politikalarla değil daha çok yerel, müşterek hizmetlerle ilgili olduğunu vurgulayarak, gerçek belediyeciliğin halka hizmet için kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik vizyonuna ve tecrübesine sahip olduğunu ve Malatya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak projelere sahip olduğunu söyledi.

17.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan büyümemizi, istihdamımızı belli makul bir çizgide sürdürürken diğer taraftan depremin yaralarını saracağız. Bir yandan da halkımızın temel sorun olarak gördüğü, dolayısıyla bizim de temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, Malatya'da iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Ekonominin düşmanının belirsizlik olduğunu, belirsizliğin azaltılması ve öngörülebilirliğin arttırılmasıyla ekonomik hayatın sağlıklı bir şekilde çalıştığını belirten Yılmaz, ekonomide politika dokümanlarını belirlediklerini ve adım adım kararlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.

Yılmaz, birilerinin yerel seçim vesilesiyle spekülasyon yapmaya, piyasaları bozmaya, siyasi ve ekonomik rant elde etmeye çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunlara ben inanıyorum ki halkımız hiçbir şekilde itibar etmeyecektir. Biz kararlı bir şekilde politikalarımızı sürdüreceğiz. Bir taraftan büyümemizi, istihdamımızı belli makul bir çizgide sürdürürken diğer taraftan depremin yaralarını saracağız. Bir yandan da halkımızın temel sorun olarak gördüğü, dolayısıyla bizim de temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu yılın inşallah ikinci yarısında göreceksiniz, enflasyonda belirgin bir düşüş başlayacak. 2025'te bunun hızlandığını göreceğiz. 2026 yılında da tek haneli rakamlara ulaşacağız."

"Malatya'nın gerçek ihtiyaçlarını çözecek planlara, projelere, ekiplere ihtiyacı var"

Yerel seçimlerin genel politikalarla değil daha çok yerel, müşterek hizmetlerle ilgili olduğunu dile getiren Yılmaz, "Burada da biz gerçek belediyeciliğe inanıyoruz. Gerçek belediyecilik derken de şunu anlıyoruz. Belediyeyi kişisel şanı şöhreti için menfaati için kullananlar değil halka hizmet için kullananlar, belediyeyi birtakım ideolojik saplantılarına alet etmek değil yine halka hizmet için kullananlardır diyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bayrağı devralacağını ve daha da yükseklere çıkaracağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gerçek belediyeciliği en güzel şekilde uygulayabilecek bir altyapıya sahip Sami Bey. Bir defa mütevazı bir kardeşimiz kibirli bir insan değil, düzgün, dürüst bir insan. Belediyenin de kaynaklarını son derece titiz bir şekilde ve Malatya halkı için kullanacağından hiçbir kuşkumuz, endişemiz yok. Diğer yandan teknik olarak da son derece güzel bir altyapıya, tecrübeye sahip Sami kardeşimiz. Bir defa Malatya'da çalışmış, özel idare sekreterliğimizi yapmış. Dolayısıyla Malatya'yı köylerine kadar kasabalarına kadar adım adım bilen, ihtiyaçlarını bilen bir adayımız. Ayrıca İstanbul'da çeşitli belediyelerde görev yaptı. İstanbul'un belediyecilik vizyonunu hepimiz biliyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 90'lı yıllarda oluşturduğu o ruhu, o bakış açısını en iyi bilen arkadaşlarımızdan bir tanesi. Diğer yandan da yine Malatyamızın çok ihtiyaç duyduğu, özellikle bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyduğu kentsel dönüşüm ve dirençli bir şehir oluşturma anlamında da çok önemli bir tecrübesi var; TOKİ tecrübesi."

Yılmaz, Malatya halkının Sami Er'e ve gerçek belediyeciliğe sahip çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kadar hizmet yapıldıysa Malatya'da, bunda elbette merkezi idareyle yerel yönetimin birlikte çalışmasıyla, o bereketle bunlar gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde de gönül birliği içinde, akıl birliği içinde Sami Bey'in tüm projelerine, tüm çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi hükümet olarak buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Malatya'nın polemiklere ihtiyacı yok, kavgaya, çatışmaya hiç ihtiyacı yok. Birliğe ihtiyacı var. Hedeflere odaklanmaya ihtiyacı var. Malatya'nın gerçek ihtiyaçlarını çözecek planlara, projelere, ekiplere ihtiyacı var."

Kaynak: AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Sami Er, Malatya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz - Son Dakika

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