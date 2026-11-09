Cevdet Yılmaz, Çin'le ticarette 3,3 milyar dolar ihracatın dengesiz olduğunu söyledi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Çin'le ticarette 3,3 milyar dolar ihracatın dengesiz olduğunu söyledi

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Cevdet Yılmaz, Çin\'le ticarette 3,3 milyar dolar ihracatın dengesiz olduğunu söyledi
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Cevdet Yılmaz, Çin\'le ticarette 3,3 milyar dolar ihracatın dengesiz olduğunu söyledi
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Cevdet Yılmaz, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda 2025'te ticaret hacminin yaklaşık 53 milyar dolara ulaştığını, ithalatın 49,6 milyar, ihracatın 3,3 milyar dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, ihracattaki dengesizliğe dikkat çekerek çözüm için ortak çaba gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolara ulaşmıştır ve Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı Çin olmuştur. Bununla birlikte ihracatımızın oldukça dengesiz bir yapı arz ettiğini de söylemek zorundayım. İthalatımız 49.6 milyar, ihracatımız ise sadece 3.3 milyar dolar olmuştur" dedi.

Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) iş birliğiyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı (CECEP) Liao Jiasheng, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile iki ülkenin iş insanları katıldı.

'İTHALATIMIZ 49.6 MİLYAR, İHRACATIMIZ İSE SADECE 3.3 MİLYAR DOLAR'

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 53 milyar dolara ulaşmıştır ve Türkiye'nin en büyük dış ticaret ortağı Çin olmuştur. Bununla birlikte ihracatımızın oldukça dengesiz bir yapı arz ettiğini de söylemek zorundayım. İthalatımız 49.6 milyar, ihracatımız ise sadece 3.3 milyar dolar olmuştur. 2026 yılında ihracatımızda yüzde 49'a yakın bir artış olmasına rağmen ihracatımız halen mutlak değer olarak oldukça sınırlı düzeydedir. Bu tablo karşısında bir anlaşmazlık söz konusu değil, ortak bir çaba gerektiren yapısal bir mesele var. Bu ortak çabayı da iki ülke olarak göstereceğimize inanıyorum. Amacımız Türkiye'nin Çin'le olan ticaretini daha da arttırmak, daha da geliştirmek ve daha dengeli bir yapıya kavuşturmaktır. Tarihi İpek Yolu'nun asırlar boyunca güçlendirdiği bağlar bugün Türkiye ve Çin arasında üretimi, yatırımı ve ortak refaha büyütecek güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüşebilir. Bu forumdan beklentimiz görüşmelerimizin somut yatırım kararlarına, yeni iş ortaklıklarına ve uzun vadeli projelere dönüşmesidir" dedi.

Kaynak: DHA
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