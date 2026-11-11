Cevdet Yılmaz, COP31\'de Moldova Başbakanı Tofan ile ticaret ve enerjiyi görüştü

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Sayın Vasile Tofan ile bir araya geldik. Görüşmemizde, stratejik ortaklık temelinde gelişen ikili ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi artırmaya yönelik hedeflerimizi ve başta enerji olmak üzere ekonomik iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik.

Türkiye ile Moldova arasında güçlü bir dostluk köprüsü oluşturan Gagauz Türklerinin huzuru, refahı ve kültürel kimliklerinin korunması, ikili ilişkilerimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Sayın Başbakanla görüşmemizde bu konuyu da değerlendirme imkanımız oldu. Yapıcı yaklaşımından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri, Moldova'nın istikrarı ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."