Cevdet Yılmaz, COP31'de Moldova Başbakanı Tofan ile ticaret ve enerjiyi görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, COP31'de Moldova Başbakanı Tofan ile ticaret ve enerjiyi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, COP31\'de Moldova Başbakanı Tofan ile ticaret ve enerjiyi görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile görüştü. Görüşmede ticaret hacmini artırma hedefi, enerji iş birliği, Gagauz Türklerinin huzuru ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri ele alındı.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, Moldova Başbakanı Sayın Vasile Tofan ile bir araya geldik. Görüşmemizde, stratejik ortaklık temelinde gelişen ikili ilişkilerimizi, ticaret hacmimizi artırmaya yönelik hedeflerimizi ve başta enerji olmak üzere ekonomik iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik.

Türkiye ile Moldova arasında güçlü bir dostluk köprüsü oluşturan Gagauz Türklerinin huzuru, refahı ve kültürel kimliklerinin korunması, ikili ilişkilerimizin önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Sayın Başbakanla görüşmemizde bu konuyu da değerlendirme imkanımız oldu. Yapıcı yaklaşımından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel etkileri, Moldova'nın istikrarı ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı YardımcısıPolitikaAntalyaMoldovaGüncelEnerjiRusyaCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:01:56. #7.13#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, COP31'de Moldova Başbakanı Tofan ile ticaret ve enerjiyi görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android