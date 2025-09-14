Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ikincisi, gönüllerimizin şampiyonusunuz. Avrupa Şampiyonası'nda destan yazan 12 Dev Adam'ı, gösterdikleri büyük mücadele için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan A Milli Takıma Tebrik - Son Dakika
