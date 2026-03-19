Cevdet Yılmaz'dan Ateşkes Memnuniyeti

19.03.2026 00:49
Cevdet Yılmaz, Afganistan ve Pakistan'ın Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan etmesini olumlu karşıladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Afganistan ve Pakistan'ın; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan ve Pakistan'ın; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kardeş ülkeler arasında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, alınan bu kararın müzakere yoluyla sorunların aşılmasına, kalıcı barışa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan Ateşkes Memnuniyeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan Ateşkes Memnuniyeti - Son Dakika
