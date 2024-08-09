Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan Polatlı'daki trafik kazası için başsağlığı - Son Dakika
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