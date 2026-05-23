Cevdet Yılmaz'dan Trabzonspor'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götüren Trabzonspor'u, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarını tebrik etti.

Yılmaz, bu anlamlı başarının Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diledi.