Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz'dan Tufan Erhürman'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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