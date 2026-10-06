Cevdet Yılmaz, İstanbul Başakşehir'de bıçaklı kavgada 1 ölü 7 yaralı için mesaj paylaştı

Cevdet Yılmaz, İstanbul Başakşehir'de bıçaklı kavgada 1 ölü 7 yaralı için mesaj paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olayla ilgili başsağlığı ve şifa mesajı yayımlayarak adli süreç ile çocukların tedavisinin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, yaralanan öğrencilere ise şifa diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından, Başakşehir'deki bir ortaokulda, bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:
"İstanbul Başakşehir'de yaşanan kavga sonucunda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Yaşanan elim olayla ilgili adli sürecin ve çocuklarımızın tedavilerinin yakından takipçisi olacağız."
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