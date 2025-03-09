Cevdet Yılmaz: Suriye'nin İstikrarı İçin Birlik Şart

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HTŞ'nin Suriye'deki saldırılarına ilişkin, "Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, HTŞ'nin Suriye Lazikiye ve Tartus'taki saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir. Tüm unsurları ile kardeşimiz olan Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır. Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşüme set çekemeyecektir.

Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz. Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye kardeşane temennimiz olduğu kadar, ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır."