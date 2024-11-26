Cevdet Yılmaz: Turizmde 61 Milyon Ziyaretçi ve 60 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cevdet Yılmaz: Turizmde 61 Milyon Ziyaretçi ve 60 Milyar Dolar Hedefi

Cevdet Yılmaz: Turizmde 61 Milyon Ziyaretçi ve 60 Milyar Dolar Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin turizm hedeflerini açıkladı. Bu yıl 61 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir beklediklerini ifade eden Yılmaz, gelecek yıl için hedefin 63,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

26.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu. Yılmaz, "Bu sene 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var. Hedefimizi yakalayacağız, rakamlar bunu gösteriyor.Gelecek yıl 63,6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var."şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, turizm sektörünün önemine değinerek, "Bu sene 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var ve inşallah bunu yakalayacağız, rakamlar bunu gösteriyor.Gelecek yıl 63,6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. " dedi. Programda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim edildi.

'TURİZM EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR SEKTÖR'

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turizm sadece ekonomik bir aktive değil, aynı zamanda kültürleri buluşturan kaynaştıran iletişimi artıran farklı alanlarda, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dünyanın daha iyi bir gelecek oluşturması adına son derece önemli bir faaliyet. Aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bir sektör elbette. Ekonomik olmayan boyutlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum, ülke içinde ve uluslararası alanda. Hele ki bugün yaşadığımız dünyada, bir kat daha bunun önemi artmış durumda. Dünyamızın savaşlara değil, barışa ihtiyacı var ve huzurlu bir ortama ihtiyacı var, sosyal refahın artmasına ihtiyaç var. Barışın kazananı herkestir; savaşın kazananı olmaz, herkes kaybeder. Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşananları düşününce dünyanın birçok bölgesinde yaşananları inşallah önümüzdeki dönem barış için, diplomatik kanallarla barışı sağlamak için uğraştığımız bir dönem olur diye temenni ediyorum" dedi.

'BELİRSİZLİĞİ AZALTIRSANIZ YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMİŞ OLURSUNUZ'

Yılmaz turizm sektöründeki hedeflere değinerek, "Bu sene 61 milyon turist 60 milyar dolar gelir gibi bir tahminimiz var ve inşallah bunu yakalayacağız, rakamlar bunu gösteriyor. Gelecek yıl bunu daha da ilerilere taşımak istiyoruz. Bunu da kamu ve özel sektör olarak birlikte yapmak durumundayız. Gelecek yıl 63,6 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Ekonominin ve yatırımların en büyük düşmanı belirsizlik. Belirsizliği ne kadar azaltırsanız, istikrarı, ön görülebilirliği ne kadar artırırsanız, yatırım ortamını da o ölçüde iyileştirirmiş olursunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Güncel, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Turizmde 61 Milyon Ziyaretçi ve 60 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:17:12. #1.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: Turizmde 61 Milyon Ziyaretçi ve 60 Milyar Dolar Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.