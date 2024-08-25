Cevdet Yılmaz ve Devlet Bahçeli, İrem Aksu ve Fırat Lala\'nın nikah şahitliğini yaptı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun kızı İrem Aksu ile Fırat Lala çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İrem Aksu ve ile Fırat Lala çifti, Ankara'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah merasiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan nikah şahidi oldu.

Yılmaz, törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte, nikah merasimlerine ve mutluluklarına şahitlik ettiğimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Faruk Aksu'nun kıymetli evladı İrem ve sevgili eşi Fırat'a bir ömür boyu saadetler diliyor, Aksu ve Lala ailelerini tebrik ediyorum."