CEVDET YILMAZ: YANGIN RİSKİNİN ÜST SEVİYEYE YÜKSELDİĞİ GÜNLERDEYİZ - Son Dakika
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CEVDET YILMAZ: YANGIN RİSKİNİN ÜST SEVİYEYE YÜKSELDİĞİ GÜNLERDEYİZ

25.07.2025 18:59
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CEVDET YILMAZ: YANGIN RİSKİNİN ÜST SEVİYEYE YÜKSELDİĞİ GÜNLERDEYİZCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CEVDET YILMAZ: YANGIN RİSKİNİN ÜST SEVİYEYE YÜKSELDİĞİ GÜNLERDEYİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Olağanüstü iklim (yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar) şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerdeyiz. Küçük bir ihmal büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, orman yangınlarına kahramanca müdahale eden kamu görevlilerine ve gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz. Çıkan yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahale elbette ki hayati önemdedir. Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir" dedi.

'YANGIN RİSKİNİ ARTIRAN HER TÜRLÜ EYLEMDEN UZAK DURALIM'

Tüm kamu kurumları ve her bir vatandaşın yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorunda olduğunu işaret eden Yılmaz, "Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk. Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CEVDET YILMAZ: YANGIN RİSKİNİN ÜST SEVİYEYE YÜKSELDİĞİ GÜNLERDEYİZ - Son Dakika

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