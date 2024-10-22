Niğde'de ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Gümüşler beldesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan A.E. (60), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen A.E, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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