Ceviz Ağaçlarından Ekonomi Yaratan Kardeşler

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Fuar Mahallesi'nde yaşayan Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, babalarından öğrendikleri ahşap oymacılığı mesleğini sürdürüyor.

Ekonomik ömrünü dolduran ceviz ağaçlarını atölyelerinde işleyen iki kardeş, ürettikleri duvar saati, sehpa, doğrama tahtası, küllük ve bardak gibi ürünleri satışa sunuyor.

Nurullah Polat, ceviz ağacından yaptıkları ürünlerin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Kullanılmayan ağaç dallarını geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bu işe dedemiz ve babamızdan esinlenerek başladık. Verimden düşen ceviz ağaçlarını kullanıyoruz. Kardeşimle beraber geçen yıl bu iş yerini açtık. Yaptığımız ürünler oldukça rağbet görüyor. Aslında bu işe geri dönüşüm amacıyla başladık. Bu ağaçlar geri dönüşüm amacıyla kullanılmasaydı yakacak odun olarak sarf edilecekti. Ceviz dallarını hayal gücümüzü kullanarak farklı ürünler olarak tasarladık. Böylece iş sahibi olduk."