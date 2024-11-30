Ceviz Ağaçlarından Sanat Eserleri

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Ceviz ağaçlarının parçalarını süs eşyasına dönüştürüyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, verimden düşen asırlık ceviz ağaçlarının dallarını, adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan Nurullah ve Sunullah Polat kardeşler, dedelerinden babalarına kalan kütük işi sayesinde, kendilerine farklı bir iş sahası açtı. Polat kardeşler ağaçların budanması sonucunda ortaya çıkan kütüklerin dallarını, ev dekorasyon ürünlerine çeviriyorlar. Verimden düşen ve yaklaşık 600 yıllık olan ceviz ağaçlarının dallarını yakmak yerine onları değerlendiriyorlar. Her bir dalın parçasını sanata dönüştüren Polat kardeşler, ortaya görülmeye değer eserler çıkarıyorlar. Böylece ceviz ağaçlarından çıkaracakları her parça, uzun yılların izlerini taşıyan ve zamanla daha da değer kazanan bir sanat eseri haline geliyor.

Dedesinin yıllarca, babasının ise hala ceviz kütüğü işi yaptığını belirten Nurullah Polat, bu işin kendilerine ilham verdiğini söyledi. Kütüklerden arta kalan dalları duvar saati, orta sehpalı saat, doğrama tahtası, küllükler ve bardaklara dönüştürdüklerini vurgulayan Polat, yaklaşık 500-600 yıllık olan ve verimden düşen ceviz ağaçlarını, hayal güçlerini kullanarak değişik ürünlere çevirdiklerini belirtti. Polat, "Bu işe dedemizin ve babamızın yıllarını verdiği ceviz kütüğü işinden esinlenerek başladık. 500-600 yıllık ceviz ağaçları verimden düştüğü için arta kalan parçalarla ev dekorasyon işini yapıyoruz. Kardeşimle beraber geçen yıl bu iş yerini açtık. Yaptığımız bu ürünler, müşterilerimiz tarafından oldukça rağbet gördü. Yaptığımız ürünlerden en çok duvar saati, orta sehpalı saat, doğrama tahtası, küllükler ve bardaklar tercih ediliyor. Aslında biz bu işe geri dönüşüm amacıyla başladık. Dolayısıyla bu ağaçlar geri dönüşüm amacıyla kullanılmasaydı, yakacak odun olarak sarf edilecekti. Kardeşimle birlikte bu ceviz dallarını hayal gücümüzü de kullanarak farklı ürünler olarak tasarladık. Ayrıca kendimize bir iş sahası açmış olduk" dedi.