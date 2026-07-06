Cevizoğlu AİBPA Başkan Yardımcısı Seçildi - Son Dakika
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Cevizoğlu AİBPA Başkan Yardımcısı Seçildi

Cevizoğlu AİBPA Başkan Yardımcısı Seçildi
06.07.2026 15:40
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Mustafa Hulki Cevizoğlu, AİBPA Başkan Yardımcılığına seçilerek Türkiye'yi temsil edecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Delegasyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen AİBPA Meclis Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, Cevizoğlu AİBPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cevizoğlu, zirveye Türk heyetinde milletvekilleri Şamil Ayrım, Faruk Aytek, Bülent Tezcan ve Meral Danış Beştaş ile birlikte katıldı.

Dört üyeden oluşan AİBPA Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Cevizoğlu, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM'yi AİBPA nezdinde temsil edecek.

Bu seçimle birlikte Türkiye, AİBPA'nın yönetim organında Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edilmeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cevizoğlu AİBPA Başkan Yardımcısı Seçildi - Son Dakika

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