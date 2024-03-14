Çevre Bakanı Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti

Çevre Bakanı Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi\'ni ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

14.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:39
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Saraçoğlu Mahallesi'ne gelerek, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi"ne ilişkin bilgi aldı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki, gazetecilere açıklama yaptı.

Saraçoğlu Mahallesi'nin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış, çok önemli eserlerin içinde yer aldığı bir bölge olduğuna işaret eden Özhaseki, "Tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımıza sahip çıkmak, onları korumak, eskiyenleri yenilemek ve gelecek nesillere de bunu aktarabilmek birinci vazifemiz diye düşünüyoruz. Bu amaçla da içinde bulunduğumuz Saraçoğlu Mahallesi de çok kıymet arz ediyor. Burada tarih var, haliyle Ankara'nın geçmişi var." diye konuştu.

Saraçoğlu'nu aslına uygun olarak yeniden canlandırma fikrinin 2016'da ortaya çıktığını belirten Özhaseki, "Bu işler biraz da nasip belki de ilk ben başlamıştım. O dönemde bu bölgeyi projelendirerek, 44 tane de tescilli eser var, bunların da korunması şartıyla bir proje geliştirdik." dedi.

Projenin ortak akıl neticesinde oluşturulduğunu dile getiren Özhaseki, "Neticesinde geldiğimiz nokta itibarıyla bugün 119 tane konut var burada, 164 tane ofis, 104 tane dükkanımız ve 155 odalı da bir otelimiz var." bilgisini verdi.

Gelecek günlerde yapıların bir kısmının satılıp, bir kısmının da kiralanmasıyla Saraçoğlu Mahallesi'nin Ankara'da insanların uğradığı canlı bir destinasyon merkezine döneceğini düşündüğünü söyleyen Özhaseki, "Toplamda 1 milyar 260 milyon lira gibi bir para harcadık biz buraya ama helali hoş olsun. Nihayetinde Ankara'nın bir tarihini ayağa kaldırmış olduk, bundan dolayı da mutluyuz. Hayırlı olsun Ankara'mıza." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, konutların ne kadarının satıldığına ilişkin soruya karşılık, Emlak Konut yetkililerinden "58 başvurudan 28'inin kesinleştiği" bilgisini aldı.

Satışa ilişkin bilgilerin internet üzerinden yayınlandığını belirten Özhaseki, "Fiyatlar belli, açık ihaleyle, müracaat edenlere de satış yapılıyor. Buradan almak isteyen olursa onların da şartları belli Emlak Konut'un sitelerine girip öğrenebilirler." dedi.

Özhaseki, açılışın ne zaman olacağına ilişkin soruya yanıt verirken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı programının müsaitliğine göre davet etmek istediklerini, ancak yoğun programları dolayısıyla seçim sonrasına kalabileceğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, daha sonra yapımı tamamlanan ofis binasını gezdi.

Özhaseki'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok eşlik etti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Güncel, Son Dakika

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