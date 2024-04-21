Çevre Bakanlığı, 23 Nisan\'da 5 farklı kentte etkinlik düzenleyecek

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ayrı kentte etkinlik düzenleneceğini bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Ankara, 25 Nisan'da Hatay, 26 Nisan'da Kahramanmaraş, 27 Nisan'da Adıyaman ve 28 Nisan'da ise Malatya'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.
Etkinliklerde, ahşap zeka ve beceri oyunları, eğlenceli sahne etkinlikleri, interaktif çocuk konseri, sıfır atık bilgi yarışması ve şişme oyun parkları yer alacak.
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Kocasinan Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ürün paketlerini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin yanında olduklarını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, spor, sağlıklı yaşam, çevre ve kanser konularında farkındalık çalışmaları yapıyor. Proje sayesinde Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa'ya 500'den fazla genç göndermiş ve 400'den fazla genç getirmiştir.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşması sonrasında çıktığı maçlarda yükseliş gösterdi. Biçer'in mentör dokunuşlarıyla takımın performansı artarken, son 3 maçta 7 puan toplandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Biçer'in katkısının önemli olduğunu belirtirken, takımın hedefinin ligi 3. sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en hızlı maratonu olarak adlandırılan Maraton İzmir'e katılan 'Medical Point Run' sporcuları, Türk Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı adına koştu. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, 'Eğitim masraflarını karşılayamayan başarılı çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için ter döken mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi.
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