Çevre Bakanlığı, 23 Nisan\'da 5 farklı kentte etkinlik düzenleyecek

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ayrı kentte etkinlik düzenleneceğini bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Ankara, 25 Nisan'da Hatay, 26 Nisan'da Kahramanmaraş, 27 Nisan'da Adıyaman ve 28 Nisan'da ise Malatya'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerde, ahşap zeka ve beceri oyunları, eğlenceli sahne etkinlikleri, interaktif çocuk konseri, sıfır atık bilgi yarışması ve şişme oyun parkları yer alacak.