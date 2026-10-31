Çevre Bakanlığı Muğla ve İzmir'e şiddetli yağış uyarısı verdi, Muğla turuncu seviyede - Son Dakika
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Çevre Bakanlığı Muğla ve İzmir'e şiddetli yağış uyarısı verdi, Muğla turuncu seviyede

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Çevre Bakanlığı Muğla ve İzmir\'e şiddetli yağış uyarısı verdi, Muğla turuncu seviyede
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Muğla turuncu, İzmir ve Aydın sarı uyarı kapsamında; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla, İzmir ve Aydın için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çevre Bakanlığı Muğla ve İzmir'e şiddetli yağış uyarısı verdi, Muğla turuncu seviyede - Son Dakika
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