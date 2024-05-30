Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Hizmete Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Hizmete Alındı

Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Hizmete Alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için 'Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı'nı hizmete aldığını açıkladı.

30.05.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Çevre-Deniz WhatApp" ihbar hattını hizmete aldı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek ve vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak için "Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nı hizmete aldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen "Çevre Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi.

Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayetlerinin görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 01 01 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor.

"Başvuruların ardından izinsiz yapıların yıkımına başlandı"

Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular, operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların da yıkımına başlandı.

"ALO 181 çağrı merkezi üzerinden de ihbarda bulunulabiliyor"

Diğer taraftan, bakanlık bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevre konularındaki sorunları da çözüme kavuşturulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, "Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı"nın yanı sıra ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden de ihbarda bulunabiliyor.

"Ortak Evimiz Dünyamız' için b 7 gün 24 saat çalışıyoruz"

Çevreyi ve denizleri el birliğiyle, hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Devreye aldığımız 0532 01 01 181 numaralı 'Çevre - Deniz WhatsApp İhbar Hattı' ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimizi ihbarlara yönlendiriyor, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. 'Ortak Evimiz Dünyamız' için birlikte, 7 gün 24 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Hizmete Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama! Gözaltı fotoğrafları da ortaya çıktı
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına cevabını sosyal medyadan verdi
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:51 Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen’le yollarını ayırdı Skandal Filistin yorumu sonrası Everest Yayınları Azra Kohen'le yollarını ayırdı
19:36 Eskişehir’de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı Eskişehir'de 18 Yıl Önce İşlenen Cinayet Aydınlatıldı
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 22:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çevre-Deniz WhatsApp İhbar Hattı Hizmete Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement